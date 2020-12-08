Son dakika: İsrailli profesörden bomba uzaylı iddiası! Beş yıl önce bunu söyleseydim...

BEŞ YIL ÖNCE SÖYLESEM...

The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise Prof. Eshed, bu bilgiyi neden şimdi paylaştığına dair soruya yanıt verdi. Eshed, açıklamasının zamanlamasının sadece akademi dünyasındaki değişimden kaynaklandığını belirtti.

Eshed "Bunları beş yıl önce söyleseydim beni hastaneye kaldırırlardı. Ancak bugün şimdiden farklı bakıyorlar. Kaybedecek bir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım. Yurtdışındaki üniversitelerde saygın bir yerim var ve oralarda da eğilim değişiyor" ifadelerini kullandı.