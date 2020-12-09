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'nin kurucusu 'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

'nin kurucusu İş insanı ’un eşi Laurene Powell’ın “Mirasla zenginliğe inanmıyoruz” diyerek 3 çocuklarının da 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamayacaklarını açıklamasının ardından en küçük kızları Eve Jobs mankenliğe başladı

Giriş Tarihi: 9.12.2020 07:40 ABONE OL
Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Dünyaca ünlü teknoloji markası 'ın kurucularından 'un en küçük kızı mankenliğe başladı.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

2011 yılında pankreas kanserinden yaşamını yitiren milyarder iş insanı 'un kızı Eve'nin mankenliğe başlamasının ise annesinin yaptığı açıklamadan sonra gelmesine dikkat çekildi.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Şimdilerde 35.4 milyar dolarlık servetin sahibi olan anne Laurene Powell Jobs, ölen eşi ile evliliklerinden olan 3 çocuklarının da mirastan faydalanamayacaklarını belirtmişti.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Laurene Powell Jobs, miras ile zengin olmaya inanmadıkları için böyle bir karar verdiğini ve çocuklarının çalışarak kendi kazançlarını elde etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

22 yaşındaki Eve Jobs da ünlü bir markanın ürünlerinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Stanford Üniversitesi'nde öğrenci olan Eve Jobs ayrıca profesyonel bir at binicisi.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Eve Jobs'un ilk mankenlik pozu paylaşımının altına ise kendisi gibi milyarlık servetlerin vârisi olan birçok arkadaşından tebrik mesajı yağdı.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Eve Jobs'u tebrik edenlerden biri de Bill ve Melinda Gates çiftinin 24 yaşındaki kızları Jennifer K. Gates oldu.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

ve Laurene Powell Jobs çiftinin Eve'nin dışında Reed (29) ve Erin (25) isimli iki çocukları daha bulunuyor.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Eve Jobs, marka için kendi fotoğrafını küvette çekerek Instagram'da paylaştı.

Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu

Öldüğünde 10,2 milyar dolarlık serveti olan 'un eşi Laurene Powell, bu ayın başlarında The New York Times'a yaptığı açıklamada, ailenin servetinin onunla biteceğini söyleyerek miras kalan servetin 'adil bir tarafının olmadığını' söylemişti.

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Apple'nin kurucusu Steve Jobs'un kızı Eva Jobs 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamadı manken oldu
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