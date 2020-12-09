Atina’nın oyunu işe yaramadı

Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kurmak yerine maksimalist taleplerini 'büyük abilerine şikayet diplomasisi' sonuçsuz kaldı. Atina, 10-11 Aralık'ta AB devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği AB Konseyi Zirvesi öncesinde son hazırlıkların değerlendirildiği AB Dışişleri Bakanları toplantısında umduğunu bulamadı. Diplomatik kaynaklar, AB'nin Akdenizli üyeleri İtalya, İspanya ve Malta yaptırıma karşı tutum sergilerken, Macaristan da yaptırım karşıtı tavır takındığını ifade etti. Yarın gerçekleştirilecek kritik zirveden de AB-Türkiye ilişkilerini rehin almak için çabalayan Yunanistan'ın istediği sonucun çıkması beklenmiyor. Atina'nın AB içinde en büyük destekçisi Fransa ve Avusturya oldu. Türkiye karşıtlığını temel politikası haline getiren Macron yönetimi, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Doğu Akdeniz konusunun yanı sıra Libya, Suriye ve Karabağ gibi meselelerde de Ankara'ya karşıt söylemini yineledi. Yunanistan'a destek veren bir diğer ülke de Avusturya oldu. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de Fransa'nın tezini destekler şekilde Türkiye'nin politikasını eleştirerek, AB'nin sert tutum takınmasını savundu.İspanya, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Bulgaristan ise Türkiye'ye yönelik yaptırımlara sıcak bakmıyor. Baltık ülkeleri de konuya sessiz kalmayı tercih ediyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin diyalog zeminini öncelediğini, masadan kaçmadığını çünkü haklı olduğunu kaydediyor. Yunan makamlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini kabul etmediğini ve diplomasiden kaçtığını anlatan kaynaklar, Atina'nın bunun yerine AB-Türkiye ilişkilerini rehin almaya dayalı politika yürüttüğünü belirtti. Temmuz ayından bu yana Atina ile Ankara arasında arabuluculuk görevi üstlenen AB dönem başkanı Almanya'nın duruşu süreçte önem arz ediyor. Diyalog yanlısı tutumunu sürdüreceği düşünülen Almanya'nın Atina'nın hasmane tutumunu göz önünde bulundurması bekleniyor. Öte yandan, yaptırım kararı çıksa dahi bunun sembolik olacağı değerlendiriliyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı, Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmazlığına çevirmeyi başardıklarını söyledi. Doğu Akdeniz ve 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Miçotakis, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık" iddiasında bulundu. Miçotakis, ekimdeki AB zirvesinin Türkiye'ye bir şans verdiğini ancak Türkiye'nin "bu olumlu gündemi kucaklamadığını" ileri sürdü. Miçotakis, Türkiye'ye AB'den yaptırım kararı çıkmaması halinde başka konularda "veto" kartını kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise "Avrupalıların çoğunluğu Atina'nın yanındadır. Müttefiklerimiz çoktur. Bunu başkaları da kullanabilir" yanıtını verdi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB zirvesi ile ilgili olarak "Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutamayız. AB'nin çıkarı, Türkiye'nin tutumuna bağlı olarak mümkünse olumlu bir yönde ilerlemek, yapıcı iş birliği ve diyalog içinde olmaktır" diye konuştu.