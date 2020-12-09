İlk aşıyı yaptırdı adını tarihe yazdırdı

Almanya'nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı, eksi 70 derecede çok özel soğutmalı kutularla önceki gece İngiltere'ye ulaştı. Ülkede ilk olarak 80 yaş üstündekilere ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada "Maggie ile tanışın. Dünyada NHS'de tam olarak test edilmiş ve onaylanmış bir Kovid-19 aşısı olan ilk kişi" ifadeleri kullanıldı.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bugün, bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü" dedi. İngiltere'ye, BioNTech aşıları 800 bin doz olarak 820 kutuyla getirildi. Koronavirüs aşı programında kişilere, ilk gün aşı vurulduktan sonra 12 gün içinde vücut bağışıklık kazanmaya başlıyor. 21'inci günde aşının ikinci dozu vurulduktan sonra 28'inci günde kişi koronavirüse karşı tam bağışıklık kazanıyor.İngiltere'de Kovid-19 aşısı olan ikinci kişi ise dünyaca ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'ın adaşı olan 81 yaşındaki William Shakespeare oldu. Shakespeare, adaşı ünlü yazarın doğum yerinden 25 km uzakta oturuyor. Haber sosyal medyada ünlü yazara gönderme yapılarak "Aşı olmak ya da olmamak" gibi esprilere neden oldu.