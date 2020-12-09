Müebbede mahkûm Filistinliye 4 yıl daha ceza

İsrail mahkemesi, ömür boyu hapis cezasına mahkum bir Filistinliye 4 yıl daha hapis cezası verdi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler Heyeti, Batı Şeria'da Askeri Salim Mahkemesi'nin, Filistinli tutuklu Yusuf Halid Kumeyl'e (23) 4 yıl ek hapis cezası verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İsrailli bir kişiyi öldürmekten mahkum olan Kumeyl'in 2017'den bu yana hapiste olduğu, mahkemeye Kumeyl aleyhinde yeni suçlamaların sunulduğu ve kararın buna göre verildiği aktarıldı. İsrail'de yaklaşık 4 bin 500 Filistinli mahkûm bulunuyor.