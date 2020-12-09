Son dakika haberi: Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı

KONTEYNERLARIN İÇİNDE TEHLİKELİ MADDELERDE YER ALDI

Sekiz günlük bir yolculuğun ardından Salı günü Japonya'nın Kobe Limanı'na güvenle ulaşan gemideki hasarın sonucunu ortaya çıkarmak ve böyle bir kaybın bir daha yaşanmaması için tüm yönleriyle güvenlik incelemesi yapıldığı belirtildi.