Son dakika haberi: 257 gündür corona virüs ile mücadele ediyor: Felç geçirdiğimi düşündüm! Uzun süren corona virüs belirtileri neler?

BİRKAÇ HAFTA SONRA YENİDEN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Birkaç hafta sonra tekrar hastalandı ve vücut ağrıları çekmeye başladı. Ayağa kalkmanın bile büyük bir mücadele olduğu bu süreçte kısa yürüyüşler bile bayılmasına sebep oluyordu.

Ayrıca hafızasında ve konsantrasyonunda da sorunlar ortaya çıkan Antonio, bir noktada kendi adını bile hatırlayamıyordu.