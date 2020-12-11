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Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti 'i komuta etti

(MSB), , Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti 'in 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde tarafından komuta edildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:42 ABONE OL
Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'i Türkiye komuta etti

Türk Deniz Kuvvetleri, komuta görevini törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'in 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151, 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edildi. Komuta görevi törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

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Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'i Türkiye komuta etti
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