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aşısı ile ilgili son dakika haberi: / BioNTech'in corona virüs aşısı için kurul kararını açıkladı

Son dakika haberi: /BioNTech tarafından geliştirilen aşısının corona virüse karşı yüzde 95 etkili olduğu kanıtlanmıştı. 'de acil kullanımı için gözler 'dan gelecek açıklamada... Bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, dün yapılan toplantı sonrasında corona virüs aşısına onay vermesi için FDA'yı yetkilendirdi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 09:20 Son Güncelleme: 11.12.2020 09:43 ABONE OL
Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberi: Pfizer/ BioNTech'in corona virüs aşısı için kurul kararını açıkladı

Son dakika haberi: Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen ve corona virüse karşı yüzde 95 oranında etknliği bulunan corona virüs aşısında yeni gelişme yaşandı. ABD'de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, dün yapılan toplantının ardından FDA'ya acil kullanım izni verilmesi için yetki verdi. İşte son dakika haberin detayları...

KURUL KARARINI AÇIKLADI

ABD'de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Pfizer BioNTech aşısına "acil kullanım izni" (EUA) verilmesini tavsiye etti. Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu'nun on yedi üyesi evet oyu verdi, dördü hayır oyu verdi ve biri çekimser kaldı.

4'E KARŞI 17 OYLA FDA'YA YETKİ VERİLDİ


FDA'ye koronavirüs aşısı için danışmanlık yapan Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu, bugün yaptığı oylamada Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı için "acil kullanım izni" verdi. FDA danışma kurulu, dün yapılan toplantı sonrasında yapılan oylamada 4'e karşı 17 oyla aşının acil kullanımı için FDA'yi yetkilendirdi. FDA bundan sonra tavsiyeyi kabul edip etmeme konusunda karar verecek.


FDA Komisyon Üyesi Dr. Stephen Hahn yaptığı açıklamada " Bu büyük aciliyet zamanında, FDA personeli gözden geçirme süreci boyunca olabildiğince hızlı hareket etme sorumluluğunu hissediyor. Bununla birlikte, halk sağlığını koruma görevlerini yerine getirmeleri ve herhangi bir yetkili aşının Amerikan halkının beklediği sıkı güvenlik ve etkinlik standartlarımıza uymasını sağlamaları gerektiğini bilirler" dedi.

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Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberi: Pfizer/ BioNTech'in corona virüs aşısı için kurul kararını açıkladı
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