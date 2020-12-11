Kazakistan’a 15 şehir hastanesi yapılacak

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçsi Abzal Saparbekul, ülkesine 15 Şehir hastanesi yapılacağını, 4'ü için çalışmaların başladığını bildirdi.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA KÖKLÜ İŞBİRLİĞİ

Kazakistan'ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü vesilesiyle basın brifingi gerçekleştiren Saparbekul, Türkiye ile Kazakistan arasında köklü işbirliği olduğuna değinerek "Kazakistan 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığımızın ilk ilan ediliş saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Meclisi, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyarak bunu o gün o saatlerde ilan etti. Bu bizim Kazak-Türk kardeşlik iş birliğimizdeki temel taşlardan birisidir. Her zaman bunu ifade ediyoruz ve bunun hem minnettarlıkla hem gururla altını çiziyoruz" diye konuştu.

ŞUBAT'TA KENDİ AŞIMIZI ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Kazakistan'ın Covid-19 sürecinde vatandaşlarına tam destek sağladığını ve aşı için de çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Saparbekul, "Rusya ile Sputnik aşısı anlaşmamız var. Şu anda aşının bizdeki test süreci devam ediyor. Ama şunu ifade edeyim bugün Kazakistan'ın kendi ürettiği aşının 3. faz denemeleri 3 bin kişi üzerinde başladı. Eğer başarılı olursa şubat ayının başında kendi aşımızı üretmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Ülkesinde faaliyet gösteren şirket sıralamasında Türkiye'nin 1500 şirketle ikinci sırada olduğunu anlatan Büyükelçi Saparbekul, Astana Finans Merkezine de 7 Türk Firması olduğunu dile getirdi. Türkiye ile organik tarım alanında da işbirliği yapıldığına değinen Saparbekul, bu işbirliğinin organik buğday ve bakliyata odaklandığını dile getirdi.

92'DEN BU YANA ASKERİ İŞBİRLİĞİMİZ VAR

Türkiye ile askeri işbirliğinin de 1992'den bu yana devam ettiğini kaydeden Saparbekul, "Eğitim teknik, kapasite geliştirmeden askeri müzeye kadar işbirliklerimiz var, ASELSAN'ın Kazakistan'da yatırımı var, Kazakistan savunma sanayine önemli katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. Saparbekul, ülkesindeki Savunma Sanayi Fuarı KADEKS'e katılımda Türk firmaların en çok katılım gösterenlerden olduğunu vurguladı.Kazakistan'ın petrol ve madencilikteki önemine ve hammadde kaynaklarının zenginliğini anlatan Saparbekul, Kazakistan-Türkiye arasında sanayi alanındaki işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.