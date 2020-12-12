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Son dakika: koronavirüs aşısına onay verdi! 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacak

Son dakika haberi:  Gıda ve İlaç Dairesi , Pfizer/BioNTech ortaklığındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayını verdi. FDA, aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söyledi. Sağlık çalışanlarının ve bakımevlerinde kalan yaşlıların öncelikli olması bekleniyor. ABD hükümeti, aşının dağıtımına hemen başlanacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 07:33 ABONE OL
Son dakika: ABD koronavirüs aşısına onay verdi! 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan COVID-19 aşısının kullanımına izin verdiğini açıkladı.

FDA, aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söyledi. Sağlık çalışanlarının ve bakımevlerinde kalan yaşlıların öncelikli olması bekleniyor. ABD hükümeti, aşının dağıtımına hemen başlanacağını söyledi.

24 SAATTEN DAHA KISA BİR SÜREDE YAPILACAK
ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta ülkede, Covid-19 ölümleri günlük 3 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Biontech tarafından geliştirilen ve %95 etkili olduğu açıklanan aşının hastalığı önleyeceği öngörülüyor.

Pfizer-BioNTech aşısı ilk olarak İngiltere'de onaylandı ve bu ayın başlarında Birleşik Krallık'ta ikamet edenler aşı olmaya başladı.

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Son dakika: ABD koronavirüs aşısına onay verdi! 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacak
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