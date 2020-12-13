Son dakika haberi: ABD'de korkutan gelişme: Hastane otoparkları corona virüs servisine dönüştürülüyor

Hastane çalışanlarından Janet Baum, "Bu korkutucu. İşe gittiğinizde kapalı bir otoparkta çalışmayı beklemiyorsunuz ancak onu bir hastaneye dönüştürdük o yüzden artık bir garajda çalışıyor gibi hissetmiyoruz' dedi. Garajın 10 gün içinde hastaneye dönüştürüldüğü bildirildi.