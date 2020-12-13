Son dakika haberi: İranlı Sahar Tabar, Angeline Jolie'ye benzerliğiyle ünlü hale gelmiş ve adını tüm dünyaya duyurmuştu. Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Tabar, Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. 'Zombi Gelin' lakaplı Sahar Tabar ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. . İranlı gazeteci Masih Alinejad, Tabar'ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Alinejad, Tabar'ın hayranlarına seslenerek serbest kalması için imza kampanyası başlattığını duyurdu.

İRANLI SAHAR TABAR'A BÜYÜK ŞOK

Makyajlı ve filtreli fotoğrafları sayesinde ünlü olan ve Angeline Jolie'ye benzerliği sayesinde herkesin tanıdığı Sahar Tabar'ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.