Son dakika haberi: İranlı Sahar Tabar, Angeline Jolie'ye benzerliğiyle ünlü hale gelmiş ve adını tüm dünyaya duyurmuştu. Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Tabar, Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. 'Zombi Gelin' lakaplı Sahar Tabar ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. . İranlı gazeteci Masih Alinejad, Tabar'ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Alinejad, Tabar'ın hayranlarına seslenerek serbest kalması için imza kampanyası başlattığını duyurdu.
İRANLI SAHAR TABAR'A BÜYÜK ŞOK
Makyajlı ve filtreli fotoğrafları sayesinde ünlü olan ve Angeline Jolie'ye benzerliği sayesinde herkesin tanıdığı Sahar Tabar'ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.
Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla kendisini zombiye ve Angelina Jolie'ye benzeten İranlı Sahar Tabar'ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Tahran'da yaşayan ve Instagram'da 480 binden fazla takipçisi bulunan Tabar, 5 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.
İranlı gazeteci Masih Alinejad, Tabar'ın 10 yıl hapis cezası aldığını sosyal medya hesabından duyurarak serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı. İran medyası, Tabar'ın küfür, şiddeti teşvik etme, uygun olmayan yollarla gelir elde etme ve gençleri yolsuzluğa teşvik etme suçlarından yargılandığını duyurdu.
Daha önce estetik ameliyatla yüzünü değiştirdiği iddia edilen Tabar, estetik ameliyat geçirmediğini, fotoğraflarını düzenlediğini ve makyaj yaparak görünüşünü elde ettiğini açıklamıştı.
İşte Sahar Tabar'ın fotoğrafları;
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