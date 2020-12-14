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’da isyanı

Giriş Tarihi: 14.12.2020 ABONE OL
Fransa’da İslamofobi isyanı
Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı ile artan İslamofobi protesto edilmeye devam ediyor. Paris'teki Chatelet Meydanı'nda toplanan eylemciler, güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. İslamofobi karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan yasa tasarısı da protesto edildi. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesi sonucu bir kişi yüzünden yaralandı. Çıkan olaylarda bir motosiklet yakıldı, bazı bankamatikler zarar gördü. 142 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde 85 eylem düzenlendi.
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Fransa’da İslamofobi isyanı
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