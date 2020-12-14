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Terör örgütü ile güçleri arasında : 1 ölü

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne () bağlı Duhok kentinde terör örgütü ile IKBY’ye bağlı güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 12:39 ABONE OL
Terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma: 1 ölü

Duhok'a bağlı İmadiye ilçesi yakınlarındaki Birkari bölgesinde gece geç saatlerde, Peşmerge güçlerinin kontrol noktasında durmayan terör örgütü PKK'ya ait bir araçta bulunanlar ile IKBY Peşmerge güçleri arasında başlayan kavga daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada Peşmerge güçlerinden 1 kişi öldü.

IKBY'ye bağlı Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abdurrahman Emin Şey Musa adlı Peşmergenin, terör örgütü PKK ile yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybettiği duyuruldu.

Geçtiğimiz Kasım ayında Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada 1 Peşmerge hayatını kaybederken 3 Peşmerge de yaralanmıştı.

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Terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma: 1 ölü
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