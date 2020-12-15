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, Kovid-19 aşısı alımında ile iş birliği yapıyor

Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Kasımov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı konusunda ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 16:03 ABONE OL
Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor

Kasımov, düzenlediği basın toplantısında, aşı alımı konusunda birçok ülke ve kuruluşla ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

Türkiye'nin Çin'den 50 milyon doz SinoVac aşısı sipariş ettiğini hatırlatan Kasımov, "Biz de SinoVac aşısı için görüşmelerde bulunuyoruz. Türkiye'de faz 3 çalışmaları olumlu sonuçlanırsa, bizde de bu aşı kullanılabilir." bilgisini verdi. Kasımov, hükümetin aşı stratejisi hazırladığını belirterek, ülkeye getirilecek aşıların vatandaşlar için ücretsiz olacağını bildirdi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Başkanı Ramin Bayramlı da aşı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Bayramlı, Türkiye'deki faz 3 çalışmalarının kendileri için daha ulaşılabilir olduğunu, aşı konusundaki kararlarını bu çalışmaların sonucuna göre vereceklerini kaydetti.

Aşı alımını iki platform üzerinden yürütmediği düşündüklerini bildiren Bayramlı, Küresel Aşı İttifakı (GAVİ) ile de görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

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Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor
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