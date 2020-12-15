Peşmerge ile PKK’lı teröristler çatıştı

Irak'ta peşmerge güçleri ile terör örgütü PKK karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü bölgesinde peşmerge ile PKK'lı teröristler arasındaki çatışmada bir peşmerge öldü. Peşmergeye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek isteyen PKK'lılar dur ihtarına uymadı. Peşmergeler ihtara uymayan terör örgütü mensuplarının bulunduğu araca ateş açtı. Yaşanan çatışmalarda bir peşmerge hayatını kaybetti, 3 terörist de ağır yaralandı.Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Sincar'ın güvenliğini sağlamak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için 9 Ekim 2020'de imzaladığı anlaşmanın ardından Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'lı teröristler peşmerge güçlerine olan saldırılarını artırdı. Bölgeden çıkmak istemeyen PKK'lılar peşmerge güçlerine saldırmaya başladı. Süleymaniye'de ve diğer kentlerde başlayan sokak gösterilerini organize etti. 4 Kasım'da Çemanke yoluna mayın döşeyen PKK'lılar, peşmerge konvoyunun geçtiği sırada patlatmıştı. Yine 4 Kasım'da Çemanke bölgesinde petrol ve gaz güvenliğinden sorumlu 2 polis PKK saldırısı sonucu yaralanmıştı.