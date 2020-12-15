Türkiye’den ABD’ye mukabele uyarısı

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınması bahanesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar açıkladı. Türkiye de karara mukabelede bulunacağını bildirdi.CAATSA yasası altında uygulanan yaptırımlar, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alıyor. ABD Hazine Bakanlığı açıklamasına göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.Türkiye ABD'ye sert tepki gösterdi."Kınıyor ve reddediyoruz" ifadesini kullanan Dışişleri Bakanlığı, şunları kaydetti:"Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. ABD'yi bu vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz." Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bakanlık olarak açıklamamızı yaptık. Elimizin tersiyle itiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Karara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır" ifadesini kullandı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kararın, haksızlık ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olduğunu bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi. ANKARA