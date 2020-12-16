Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kovid gelişmeleri: Yeni kısıtlamalar devrede

Kovid gelişmeleri: Yeni kısıtlamalar devrede

Giriş Tarihi: 16.12.2020 ABONE OL
Kovid gelişmeleri: Yeni kısıtlamalar devrede
Dünya genelinde toplam vaka sayısı 73 milyon 193 bini geçti. 1 milyon 627 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Virüs saptanan 51 milyon 326 bin 674 kişi sağlığına kavuştu.
DSÖ: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü koronavirüse yakalandı.
ABD: Ölenler 306 bini geçti.
Hollanda: Okullar kapatıldı.
İngiltere: Üçüncü kısıtlamalar hayata geçiyor.
Rusya: 27 bin 328 yeni vaka.
Japonya: Pandemiden beri en yüksek yoğun bakım hasta sayısına ulaşıldı.
İtalya: Üçüncü dalgaya karşı yeni yasaklar devreye sokulacak.
Güney Kore: 900'den fazla yeni vaka var; kısıtlamalar sertleştirilecek.
Arap ülkeleri: Ürdün'de 42, Cezayir'de 13 kişi daha öldü.
Afrika: Toplam vakalar 2 milyon 400 bini aştı.
Latin Amerika: Brezilya'da 433, Meksika'da 345, Arjantin'de 275, Kolombiya'da 142 kişi yaşamını yitirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid gelişmeleri: Yeni kısıtlamalar devrede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA