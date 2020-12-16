Kovid gelişmeleri: Yeni kısıtlamalar devrede

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 73 milyon 193 bini geçti. 1 milyon 627 bin 977 kişi hayatını kaybetti. Virüs saptanan 51 milyon 326 bin 674 kişi sağlığına kavuştu.Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü koronavirüse yakalandı.Ölenler 306 bini geçti.Okullar kapatıldı.Üçüncü kısıtlamalar hayata geçiyor.: 27 bin 328 yeni vaka.Pandemiden beri en yüksek yoğun bakım hasta sayısına ulaşıldı.Üçüncü dalgaya karşı yeni yasaklar devreye sokulacak.900'den fazla yeni vaka var; kısıtlamalar sertleştirilecek.Ürdün'de 42, Cezayir'de 13 kişi daha öldü.Toplam vakalar 2 milyon 400 bini aştı.Brezilya'da 433, Meksika'da 345, Arjantin'de 275, Kolombiya'da 142 kişi yaşamını yitirdi.