Dünya bu haberi konuşuyor! Corona virüsün çıkış noktası Wuhan'da şoke eden görüntüler...

Dünyada 75 milyona yakın insanı etkileyen, 1,6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19 salgını 1 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Ülkede hayatın normale dönmesiyle birlikte gece hayatı da hareketlenmeye başladı.
WUHAN'DA VAKA KALMADI
1.6 milyon insanın ölümüne neden olan salgın tüm dünyada yayılmaya devam etse de Çin, aylar önce Wuhan'da vaka kalmadığını açıkladı. Ülkede günlük vaka sayısı ise açıklanan verilere göre 20'yi geçmiyor.
Ülke genelinde vakaların azalmasıyla Çin'de gece hayatı dahil olmak üzere yaşam normale dönmeye başladı.
Reuters, salgından 1 yıl sonra Wuhan sokaklarını ve gece hayatını görüntüledi.
Reuters'ın servis ettiği karelerde, dünyada yeniden kapanmaların artmasına karşın Wuhan'da hayatın Aralık 2019 öncesine döndüğü ve gençlerin partilerde eğlendiği görülüyor.
VİRAL ZATÜRRE OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTI
Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü, 31 Aralık'ta bir "viral zatürre" konusunda uyarmış, bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.
11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.
Bu sıkı önlemlerin ardından Çin'de vakalar olmasına karşın, Wuhan'da birkaç aydır hiçbir vaka bildirilmedi.
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