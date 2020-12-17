Dünya bu haberi konuşuyor! Corona virüsün çıkış noktası Wuhan'da şoke eden görüntüler...

VİRAL ZATÜRRE OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü, 31 Aralık'ta bir "viral zatürre" konusunda uyarmış, bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.

11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.