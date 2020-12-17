Epic Games'in ücretsiz oyunlar listesi belli oldu! Epic Games'ten ücretsiz oyunlar nasıl, nereden indirilir? RDR 2 veya Red Dead Online ücretsiz olacak mı?

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERECEK? RED DEAD REDEMPTION 2 (RDR 2) VAR MI? RED DEAD ONLINE ÜCRETSİZ OLACAK MI?&NBSP;

Epic Games'in kampanyasında tabii ki hangi oyunların ücretsiz olarak dağıtılacağı merak ediliyor. Epic Games bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmadı ve oyunların isimlerini sır gibi saklıyor. Her gün bir sürpriz oyun verecek. Fakat sosyal medya ve çeşitli internet forumlarında Epic Games'e ait olduğu iddia edilen bir liste dolanıyor. Son günlerde çıkan iddialarda Epic Games'in Red Dead Redemption 2 (RDR 2) veya Red Dead Online'ı ücretsiz olarak vereceği söylendi. Geçmiş dönemde GTA V'in bedava olarak verilmesi bu iddiaya referans gösteriliyordu. Ancak sızıntı listede ne RDR2 ne de Red Dead Online var.