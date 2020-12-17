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'in ücretsiz oyunlar listesi belli oldu! Epic Games'ten ücretsiz oyunlar nasıl, nereden indirilir? RDR 2 veya ücretsiz olacak mı?

15 gün boyunca hangi oyunları ücretsiz verecek? Epic Games'in ücretsiz oyunları nereden, nasıl indilir? Bedava oyunlar arasında 2 (RDR2) var mı? serisi var mı? ücretsiz olacak mı? 15 günlük ücretsiz oyunlar ne zaman verilecek? Bunlar gibi birçok soru son günlerde oyuncular tarafından Google'da en çok cevabı araştırılan sorular arasında yer alıyor. Sosyal medya ve internet forumlarında Epic Games'in ücretsiz oyunları konuşuluyor. Epic Games, bir süre önce yaptığı açıklamada, 15 gün boyunca çeşitli oyunları vereceğini açıklamıştı, fakat hangi oyunlar olacağını duyurmamıştı. Sonunda Epic Store'da 15 gün boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlar ortaya çıktı. Lafı daha fazla uzatmadan hangi oyunlar olduğuna birlikte bakalım. Ayrıca Epic Games'in kampanyasının ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği, oyunları indirmek için yapılması gereken işlemler de bu yazımızda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:46 Son Güncelleme: 17.12.2020 11:00 ABONE OL
Epic Games'in ücretsiz oyunlar listesi belli oldu! Epic Games'ten ücretsiz oyunlar nasıl, nereden indirilir? RDR 2 veya Red Dead Online ücretsiz olacak mı?

Epic Games her hafta perşembe günü bir ya da daha fazla oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Geçtiğimiz haftalar içinde Alan Wake's American Nightmare, Grand Theft Auto V, Sid Meier's Civilization VI, A Total War Saga: TROY gibi oyunlar bedava olarak verilmişti. Epic Games, geleneksel hale getirdiği bu durumu bir adım daha öteye taşıdı ve 15 gün boyunca hergün bir ücretsiz oyun vereceğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra, Epic Games 15 gün boyunca hangi oyunları ücretsiz verecek? Epic Games'in ücretsiz oyunları nedir? 15 günlük ücretsiz oyun kampanyası ne zaman başlıyor? Bunlar ve benzeri sorulara yanıtlar arandı. Sonunda bazı cevaplar belli oldu.

EPIC GAMES NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 15 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OYUN VERECEK?

Epic Games'ten yapılan açıklamaya göre 15 gün boyunca verilecek oyunlar, 17 Aralık 2020 Perşembe yani bugün itibarıyla TSİ ile 18:00'da başlıyor. Bu kampanyada her gün yeni bir oyun bedava olacak. Kampanya 31 Aralık 2020 Perşembe günü sona erecek.

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERECEK? RED DEAD REDEMPTION 2 (RDR 2) VAR MI? RED DEAD ONLINE ÜCRETSİZ OLACAK MI?&NBSP;

Epic Games'in kampanyasında tabii ki hangi oyunların ücretsiz olarak dağıtılacağı merak ediliyor. Epic Games bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmadı ve oyunların isimlerini sır gibi saklıyor. Her gün bir sürpriz oyun verecek. Fakat sosyal medya ve çeşitli internet forumlarında Epic Games'e ait olduğu iddia edilen bir liste dolanıyor. Son günlerde çıkan iddialarda Epic Games'in Red Dead Redemption 2 (RDR 2) veya Red Dead Online'ı ücretsiz olarak vereceği söylendi. Geçmiş dönemde GTA V'in bedava olarak verilmesi bu iddiaya referans gösteriliyordu. Ancak sızıntı listede ne RDR2 ne de Red Dead Online var.

Sızıntı listeye göre 15 gün boyunca verilecek olan oyunlar şu şekilde:

-Dying Light
-Resident Evil 7
-The Witcher 3
-Mass Effect Andromeda
-Assassin's Creed Origins
-Metal Gear Solid V
-The Evil Within 2
-Far Cry 5
-Fallout 4
-Borderlands 3
-Monster Hunter World
-Dragon Age Inquisition
-Horizon Zero Dawn
-Ghost Recon Breakpoint
-Hitman 2

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNLARI NEREDEN, NASIL İNDİRİLİR?

Ücretsiz oyunları çok kolay şekilde indirip, oynayabilirsiniz. Oyunlar kütüphanenize kaydoluyor. Sonsuza kadar sizin oluyorlar. Peki Epic Games'ten nasıl oyun indirilir? İşte adım adım yapmanız gerekenler:

-Epic Games'in sitesine www.epicgames.com adresine gidin.

-Siteye girdiğiniz zaman 'Mağaza' sekmesine tıklayın.

-Mağaza sayfası açıldığında, ücretsiz olan oyunun üstüne tıklayın.

-Açılan yeni pencerede sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın.

-Epic Games hesabınıza giriş yapın.

-Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun.

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın.

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse, Epic Games'i indir kısmından Epic Games başlatıcısını indirip, kurun.

-Epic Games Launcher'ı açın.

-Kütüphane bölümüne gelerek ücretsiz oyunu indirip, oynayabilirsiniz.

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Epic Games'in ücretsiz oyunlar listesi belli oldu! Epic Games'ten ücretsiz oyunlar nasıl, nereden indirilir? RDR 2 veya Red Dead Online ücretsiz olacak mı?
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