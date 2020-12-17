Son dakika: Dünya Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un firarını konuşmuştu! Tanıklardan çok çarpıcı açıklama

OKAN BEY'İN YANINDAKİ CARLOS GHOSN

Bakırköy 17 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bu defa iki teknisyen tanık olarak dinlendi. Teknisyen Turgay Bodur tanık ifadesinde, "Gelen uçakları takip edip mekanik kontrollerini yaparım. Ayhan Karavel ile beraber çalışırız. 5.30 gibi uçaktan Okan Bey ile birlikte tanımadığım bir kişi daha indi. Olay günü ben ve mesai arkadaşım, Osaka'dan gelen uçağı bekliyorduk. Uçak inince yanaştık. Kontrollerini yaparken uçaktan iki kişi indi. Bu kişinin kaçan kişi olduğunu daha sonra öğrendim. Uçak iki pilotluydu. Sonra Okan Bey'le yanındaki kaçak kişi araca binerek ayrıldılar. Sağanak yağmur vardı. Pilotların değiştiğini veya başka bir pilot gelip gittiğini görmedim" dedi. Diğer tanık Ayhan Karavel de, "TC TSR uçağı 05.25'de geldi. İki erkek yolcu Havaş'a ait bir minibüse bindiler ve oradan ayrıldılar. Öncesinde bilgi almak üzere kokpite Noyan kaptanın yanına gittim. Diğer kaptanı görmedim. Gerekli bilgileri alıp çıkarken kabin tarafından kokpite doğru Okan Kösemen'in geldiğini gördüm. Kısa süre sonra Okan Bey'in yanına personel olmayan bir kişi geldi. Sonradan öğrendiğime göre bu kişi Carlos Ghosn'muş" dedi.