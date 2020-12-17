Son dakika: Dünya Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un firarını konuşmuştu! Tanıklardan çok çarpıcı açıklama

Nissan'ın eski CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a, İstanbul üzerinden kaçması ile ilgili yeni detaylar belli oldu. 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada geçen celse tahliye edilen 5 sanığın ardından iki teknisyen tanık olarak dinlendi. Tanıklar çok çarpıcı ifadeler kullandı.
5 TUTUKLU SANIK, GEÇEN CELSE TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği iddiasıyla "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı. Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti. Ghosn'un Libya'ya kaçmasının ardından pilotlar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu ile özel havacılık şirketinin müdürü Okan Kösemen hakkında 'iştirak halinde göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla 3'er yıldan 8'er yıla, hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Geçen celse 5 tutuklu sanık tahliye edilmişti.
OKAN BEY'İN YANINDAKİ CARLOS GHOSN
Bakırköy 17 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bu defa iki teknisyen tanık olarak dinlendi. Teknisyen Turgay Bodur tanık ifadesinde, "Gelen uçakları takip edip mekanik kontrollerini yaparım. Ayhan Karavel ile beraber çalışırız. 5.30 gibi uçaktan Okan Bey ile birlikte tanımadığım bir kişi daha indi. Olay günü ben ve mesai arkadaşım, Osaka'dan gelen uçağı bekliyorduk. Uçak inince yanaştık. Kontrollerini yaparken uçaktan iki kişi indi. Bu kişinin kaçan kişi olduğunu daha sonra öğrendim. Uçak iki pilotluydu. Sonra Okan Bey'le yanındaki kaçak kişi araca binerek ayrıldılar. Sağanak yağmur vardı. Pilotların değiştiğini veya başka bir pilot gelip gittiğini görmedim" dedi. Diğer tanık Ayhan Karavel de, "TC TSR uçağı 05.25'de geldi. İki erkek yolcu Havaş'a ait bir minibüse bindiler ve oradan ayrıldılar. Öncesinde bilgi almak üzere kokpite Noyan kaptanın yanına gittim. Diğer kaptanı görmedim. Gerekli bilgileri alıp çıkarken kabin tarafından kokpite doğru Okan Kösemen'in geldiğini gördüm. Kısa süre sonra Okan Bey'in yanına personel olmayan bir kişi geldi. Sonradan öğrendiğime göre bu kişi Carlos Ghosn'muş" dedi.
SANIKLARIN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILMADI
İki teknisyenin tanık ifadesinin ardından geçen celse tahliye edilen pilotların avukatları müvekkillerine konan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki görüşünü bildirmek üzere kendisine süre verilmesini talep etti. Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için duruşmayı ertelerken, sanıkların yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.
İddianamede Japonya'da yargılanan Carlos Ghosn'un evinde gözetim altında tutulduğu anlatılıyordu. İddianameye göre Lübnan'da açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas Mezsaroz, Ghosn'un Japonya'dan çıkarılarak ülkesi Lübnan'a kaçırılması amacıyla ABD vatandaşı şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'i ayarladı. Mezsaroz, Ghosn'un kaçırılması için kullanılacak uçaklar konusunda da özel havacılık firmasının ticaret müdürü olan Okan Kösemen ile anlaştı. Şüphe çekeceği düşünülerek Japonya'dan Lübnan'a direkt değil de aktarmalı bir uçuş planı yapıldı. Sanık Okan Kösemen Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladı.
Şüpheliler Micheal Taylor ve George Antonine Zayek, 56-54-99 santimetre ebatında, içerisinde kolon ses sistemi bulunan ve 56-70-122 santimetre ebatında içi boş olan 2 müzik kutusuyla uçağa bindiler ve Osaka'da inerek büyük müzik kutusu içerisine Carlos Ghosn'u koydular. Ghosn'un rahat nefes alması amacıyla kutunun altına yaklaşık 70 hava deliği açtılar. Güvenlik önlemlerinden bagaj olarak geçirilen Carlos Ghosn bulunduğu büyük kutu kabin bölümüne, küçük müzik kutusu ise uçağın arka kısmında bulunan bagaj bölümüne yerleştirildi. Sanık Okan Kösemen ile Ghosn, İstanbul'da uçaktan inerek başka uçağa geçtiler. İstanbul'dan kalkan ikinci uçak da Ghosn'u Libya'ya götürdü. İddianamede, sanık pilotlar ile hosteslerin banka hesap hareketlerinde normal hesap akışının aksini gösteren yüklü meblağ para girişi gözlemlenmediği anlatıldı. İddianamede, sanık Kösemen'in hesabına 16 Ekim 2019 ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ayrı işlemde toplam 216 bin 800 avro nakit para girişi olduğu, dolar hesabında ise 30 Temmuz 2019 ile 12 Aralık 2019 arasında 66 bin 990 dolar nakit girişi bulunduğunun tespit edildiği öne sürülüyordu.