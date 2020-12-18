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'den şoke eden haber! Kim Jong tekne kaptanını idam ettirdi

'den şaşkına çeviren bir haber geldi. Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asiayı (RFA) 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından infaz edildi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:58 Son Güncelleme: 18.12.2020 18:08 ABONE OL
Kuzey Kore'den şoke eden haber! Kim Jong tekne kaptanını idam ettirdi

Dünyanın en kapalı ülkesi yolan Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFA radyosunu 15 yıl boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından yüzlerce balıkçının önünde vurularak infaz edildi.

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.

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Kuzey Kore'den şoke eden haber! Kim Jong tekne kaptanını idam ettirdi
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