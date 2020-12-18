Kuzey Kore'den şoke eden haber! Kim Jong tekne kaptanını idam ettirdi

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.