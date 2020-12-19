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’da sergisi

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus" sergisi açıldı. Preporod Sanat Galerisi'nin düzenlediği sergide, 17 sanatçının 25 eseri yer aldı. Projenin mimarı Dr. Cazim Hadzimejlic bu projenin kültür miraslarına katkı sağladığını belirtti. Sanatçı Adis Lukac ise "Yüzümüzü ne yöne dönersek dönelim arayışımızın sonunda Mevlana'nın da dediği gibi ışığa ve tertemiz bir aşka ulaşırız" ifadesini kullandı. Sergi, 30 Aralık'a kadar gezilebilecek.
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Saraybosna’da Şeb-i Arus sergisi
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