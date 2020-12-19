Ukrayna’nın savunma araçları Türkiye’den

Türkiye ile Ukrayna arasında savunma alanındaki işbirliği artarak devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki temaslarını sürdürürken Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da Ukrayna Donanması'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzaladı. Çavuşoğlu ve Akar, Ukraynalı mevkidaşlarıyla "2+2" formatında düzenlenen toplantda biraraya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve Türkiye ilişkileri tarihinde yeni bir sayfa açmaktan gururlu olduklarını söyledi, "4 bakanın katılımıyla yapılan 2+2 formatındaki bu toplantı tarihi bir olaydır. Bu format Ukrayna'nın Avrupa Atlantik entegrasyonu yolunda Türkiye'nin desteği açısından da önemli olacaktır" ifadesini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ise Türkiye ile yapılan savunma alanındaki işbirliğine dikkat çekerek orduyu modernize etme talimatı doğrultusunda Türk SİHA'larını envanterlerine ekleme kararı aldıklarını ifade etti. Taran, "Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok. Bunu herkes, Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda gördü. Satın almanın yanı sıra, Ukrayna'da beraber üretmek ve teknoloji transferi yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna ile ekonomiden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede iş birliğimiz mevcut. Dostluğumuzun Karadeniz'de bir barış çıpası olduğunu görüyorum."Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Karadeniz'de barış ve istikrarın önemine işarete ederek, "Herhangi bir provokasyona meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.