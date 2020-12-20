Son dakika haberi: Bir araştırma ile daha ortaya konuldu: Erkeklerin ölüm riski daha yüksek

YÜZDE 30 DAHA FAZLA

ABD'de 613 hastaneden yaklaşık 67 bin Kovid-19 hastasının incelendiği çalışmada, erkeklerin virüse bağlı yaşamını yitirme oranının kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca 20 ila 39 yaşlarında obezite, hipertansiyon ve diyabet sorunu bulunan Kovid-19 hastalarının ölüm riskinin sağlıklı yaşıtlarından daha yüksek olduğu görüldü.