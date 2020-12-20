SON DAKİKA HABERİ: Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan virüs 4 ülkede daha görüldü

ÖLÜ VE VAKA SAYISI İKİYE KATLADI

Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.





SON DAKİKA: UÇUŞLAR DURDURULUYOR

Mutasyan geçiren ve hızla yayınlan koronavirüs nedeniyle Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık ile yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Bulgaristan, İtalya, İrlanda ve Fransa da İngiltere ile ulaşımı geçici olarak durdurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede henüz yeni tür (mutasyana uğrayan) koronavirüs görülmediğini belirterek, İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ile de seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Almanya, kargo uçakları dışında İngiltere'den gelen uçakların inişine izin vermeyecek.

Fransa Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mal taşımacılığı da dahil olmak üzere hava, kara, deniz ve demiryoluyla İngiltere'den yapılan tüm seyahatlerin bu gece yarısı itibarıyla 48 süresince durdurulacağı belirtildi.

Ülkelerin İngiltere ile ulaşım ve seyahate yönelik yasakları ise kısa süreli olarak planlanmış durumda. Kararın tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yayılması bekleniyor. AB ülkeleri ortak bir yanıt için yarın bir toplantı gerçekleştirecek.

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı.