Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüsün yeni belirtileri neler? Çok daha hızlı bulaşıyor…

İngiltere'den gelen son dakika haberine göre corona virüs yeniden mutasyona uğradı. Mutasyona uğrayan koronavirüs çok daha yaygın şekilde bulaşıyor. Uzmanlar SARS-CoV2 virüsünden türediğini açıklarken yeni corona virüsün belirtileri de yoğun şekilde merak ediliyor. Diken protein geninde şimdiye dek 4000 mutasyon bulunuyor, son mutasyonun aşıyı etkisiz kılmadığı da son dakika bilgisine göre uzmanlar tarafından açıklandı.
SON DAKİKA HABERİ: UZMANLARDAN KRİTİK MUTASYON AÇIKLAMASI: "YENİ COVID-19 DAHA YAYGIN"
İngiltere hükümetinin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, yeni Covid-19 varyantının son günlerde artan vaka oranları dikkate alındığında baskın tür haline geldiği konusunda uyardı.
İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Chris Witty ise daha hızlı yayılabilen bu Covid-19 türünün daha yaygın olduğu açıklamalarını onayladı.
Yeni Covid-19, İngiltere'deki koronavirüs salgının merkezinde bulunan SARS-CoV-2 virüsündeki bir mutasyon olarak belirlendi.
İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü (PHE) tarafından Aralık ayında araştırılan ilk varyant, VUI-202012/01 olarak adlandırıldı.
"%70 DAHA BULAŞICI"
Diken protein geninde şu anda yaklaşık 4000 mutasyon bulunuyor. Yeni varyant daha hızlı yayılmasına ve bu nedenle kontrol edilmesi daha zor olsa da, şu anda daha ölümcül olduğuna veya daha şiddetli semptomlara neden olduğuna dair hiçbir veri olmadığı belirtildi.
Fakat yeni Covid-19'un eski varyanta oranla %70 oranında daha bulaşıcı olduğu tespit edilmesi nedeniyle daha dikkatli olunması gereken bu virüsün insan sağlığı üzerindeki farklı belirtileri tam olarak belirlenmedi.
Yeni türler her zaman daha kötü etkilere sahip olmasa da, hatta daha öz öldürücü olma ihtimali de olsa aynı şiddete sahip olarak daha hızlı yayılması, daha fazla kişinin enfekte olmasına neden olacağına dair açıklamalar yapıldı.
"AŞIYI ETKİSİZ KILMIYOR"
Profesör Whitty, yeni tür Covid-19'un daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğu veya aşıları ve tedavileri etkilediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.
Ancak, bunu doğrulamak için "acil çalışmaların" sürdüğünü söyleyen Whitty, aynı zamanda insanların virüsün yayılmasını azaltmak için harekete geçmeye devam etmelerinin her zamankinden daha hayati olduğu konusunda uyardı.
Aşıya yanıt vermemesinin şu an ihtimal dahilinde olmadığını söyleyen uzmanlar, diken proteininde ortaya çıkan bu mutasyonun bilinen en büyük etkisinin çok daha hızlı yayılmasına sebep olduğunu belirtti.
"BELİRTİLER AYNI"
Profesör Whitty, yeni mutasyonun orijinal suştan farklı semptomlara neden olduğunu gösteren hiçbir şey olmadığını belirtti. Ayrıca kontrol testlerinin de aynı kaldığını söyleyen Whitty, bu varyantta klinik sonucun da farklı olmadığını sözlerine ekledi.
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi, yeni türün aynı semptomları ürettiğini doğruladı, bu da insanların hala yüksek ateş, kalıcı öksürük, tat ve koku kaybı gibi semptomların kombinasyonunu yaşamaya devam edeceğini açıkladı.