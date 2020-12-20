Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüsün yeni belirtileri neler? Çok daha hızlı bulaşıyor…

"%70 DAHA BULAŞICI"

Diken protein geninde şu anda yaklaşık 4000 mutasyon bulunuyor. Yeni varyant daha hızlı yayılmasına ve bu nedenle kontrol edilmesi daha zor olsa da, şu anda daha ölümcül olduğuna veya daha şiddetli semptomlara neden olduğuna dair hiçbir veri olmadığı belirtildi.

Fakat yeni Covid-19'un eski varyanta oranla %70 oranında daha bulaşıcı olduğu tespit edilmesi nedeniyle daha dikkatli olunması gereken bu virüsün insan sağlığı üzerindeki farklı belirtileri tam olarak belirlenmedi.