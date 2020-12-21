Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten Kovid-19 aşısı açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur'da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali'nde konuştu.
"İLK ÇEYREKTE ONAYLANMIŞ 6 AŞININ HAZIR OLMASINI BEKLİYORUM"
Bill Gates yaptığı açıklamada, "İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum" dedi. Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi.
ALTINCI AŞININ İSMİNİ PAYLAŞMADI
Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.