Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten Kovid-19 aşısı açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur'da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali'nde konuştu.

"İLK ÇEYREKTE ONAYLANMIŞ 6 AŞININ HAZIR OLMASINI BEKLİYORUM"

Bill Gates yaptığı açıklamada, "İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum" dedi. Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi.

ALTINCI AŞININ İSMİNİ PAYLAŞMADI

Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.