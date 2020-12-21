Son dakika haberi: Corona virüs aşısı üzerinde çalışıyordu: Ölü bulundu

Haber7'de yer alan haber göre; 45 yaşındaki bir adamın olağan şüpheli olduğunu açıklayan yetkililer, 13 yıl İskoçya'da çalışmalarını sürdüren ve 2017'den beri Rusya'daki Far Eastern Federal Üniversitesi'ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi'nde direktör olarak çalışan Kagansky'nin, ölmeden önce Kovid-19 aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

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