Son dakika haberi | Dünyanın konuştuğu corona virüs mutasyonu haberini bu sözlerle duyurdular: Avrupa'nın hasta adamı...

Noel'in iptal edilmesiyle ailelerin parçalanması ve birçok kişinin Noel'e yalnız girmesinin Johnson üzerindeki baskının artmasına yol açtığı ifade edildi:

"Başbakanı gelecek yıl bekleyen çok karışık sorunlar var. Bunların başında virüsün kendisi geliyor. Virüsün daha kolay bulaşmasını sağlayan mutasyon ile Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hâlâ kapasitesinin aşılması riski ile karşı karşıya. Oxford Üniversitesi-AstraZeneca aşısının da onaylanması ile hızlanması beklenen aşı süreci, ülkenin lojistik kapasitesini ortaya koyacak. Özellikle ülkenin en çok etkilenen bölgelerinde ortaokullar başta olmak üzere kitlesel test uygulaması, hiç zaman kaybetmeden hayata geçirilmeli.

"Hayat normale dönmeye başladığında ise diğer sorular ortaya çıkacak. NHS'te tedavi görmek için 18 haftadan fazla bekleyen iki milyon insan ile ilgili bakanlar ne yapacak? Covid'in okullarda yol açtığı öğrenme kaybı ile ilgili ne yapılacak?"

Yazıda, Johnson'ın nasıl bir başbakan olarak tarihe geçeceğini 2021 yılının belirleyeceği yorumu da yapılıyor.