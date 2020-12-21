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Son dakika haberi: Uçakta corona virüsten hayatını kaybetti: Görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin ’na ait bir uçakta corona virüse yakalandığını saklayan bir yolcu fenalaşarak bayıldı ardından da hayatını kaybetti. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 15:09 Son Güncelleme: 21.12.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Uçakta corona virüsten hayatını kaybetti: Görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: ABD'nin United Havayolları'na ait bir uçakta koronavirüslü olduğunu sakladığı öne sürülen yolcunun fenalaşarak bayıldığı ve ardından hayatını kaybettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

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United Havayolları'na ait Orlando'dan Los Angeles'a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Koronavirüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi. Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi.

Bir saatin üzerinde kalp masajı yapılan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar yolcu kamerasına ansıdı.



Havayolu sözcüsü, yolcunun uçuştan önce kendisine koronavirüs teşhisi konulmadığını ve semptom görmediğini belirten bir belgeyi imzaladığını söyledi.

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Son dakika haberi: Uçakta corona virüsten hayatını kaybetti: Görüntüleri ortaya çıktı
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