Son dakika haberi: Uçakta corona virüsten hayatını kaybetti: Görüntüleri ortaya çıktı





United Havayolları'na ait Orlando'dan Los Angeles'a giden uçaktaki bir yolcu fenalaşarak bayıldı. Koronavirüslü (Covid-19) olduğu belirtilen yolcunun titrediği ve uçak kalkmadan önce nefes almakta zorlandığı belirtildi. Kalp masajı yapılan yolcu için uçak acil iniş emri verdi.