Jupiter ve Satürn, yüz yıllardır olmadığı kadar yakın bir mesafede olacaklar! 2020 Kışı ve Çifte Gezegen başlığı ile bu tarihi günü ana sayfasına taşıyan Google, yaşanacaklara ilişkin bir de bilgilendirme makalesi yayınladı. Peki, Satürn ve Jüpiter buluşmasında dünyayı neler bekliyor? Gökbilimci Patrick Hartigan, "Bu iki gezegen arasındaki hizalanmalar oldukça nadirdir, yaklaşık 20 yılda bir meydana gelir, ancak bu yılki birleşim, gezegenlerin birbirlerine uzun süre sonra ilk defa bu kadar yaklaşacaklarından dolayı son derece nadir olacak. Gece gökyüzünde görülebilen bu nesneler arasında daha yakın bir hizalanma görmek için 4 Mart 1226'ya kadar geri gitmemiz gerekiyor" dedi.
Jüpiter ve Satürn, yaz aylarından beri gökyüzünde birbirlerine yaklaşıyorlar. 16-25 Aralık tarihleri arasında ikisi, bir dolunay çapından daha az uzaklıkta olacak!
Fizik ve astronomi profesörü Hartigan, "21 Aralık'taki en yakın yaklaşımın akşamı, dolunayın çapının yalnızca 1 / 5'i kadar ayrılmış bir çift gezegen gibi görünecekler. Çoğu teleskop izleyicisi için, her gezegen ve en büyük uydularından birkaçı o akşam aynı görüş alanında görülebilecek" dedi.
GOOGLE'DAN 21 ARALIK'A VE SATÜRN JÜPİTER BULUŞMASINA ÖZEL DOODLE
Google, yayınladığı Doodle bilgilendirme metnin şu ifadelere yer verdi:
"Dünyanın Kuzey Yarımküre'si kışın ve yılın en uzun gecesi için alçalırken, Jüpiter ve Satürn dünyanın görmesi için oldukça sıra dışı bir gösteri yapmaya karar vermiş gibi görünüyor! Güneş sistemimizdeki en büyük iki gezegen neredeyse 800 yıl önce Orta Çağ'dan beri kolayca görülemeyen bir olay olan "çift gezegen" oluşturmak için neredeyse üst üste binecek.
Bugünün animasyonlu Doodle'ı, Kuzey Yarımküre'nin kışın ilk gününü ve dünyanın her yerinden görülebilen bu nadir çift gezegen nişangahını –ya da "Büyük Kavuşma" yı kutluyor! Peki bu göksel fenomeni yaratan tam olarak nedir? Yörüngelerine bağlı olarak, Dünya'daki bakış açımızdan Jüpiter ve Satürn, Doodle sanat eserinde yeniden yaratılan ömür boyu bir buluşma olan, birbirlerinin 0,1 derece önünden (dolunay genişliğinin bir kısmı) geçecek .
Ancak görünüş aldatıcı olabilir, çünkü iki gaz devi aslında birbirinden yaklaşık 450 milyon mil uzakta kalacak! Bu gece ufkun yukarısından aşağıya baktığınızdan ve Jüpiter ile Satürn arasındaki bu önemli buluşma ve selamlaşmaya katıldığınızdan emin olun - bu dünyanın dışında olacağı kesin!"