Zaev: FETÖ’nün bize zarar vermesini istemiyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, Türkiye'de darbeye kalkışan uluslararası terör örgütü FETÖ'nün, faaliyet gösterdiği her ülkede devleti hedef aldığını kaydetti. FETÖ mensuplarının yaptıkları her işi perdelediklerini belirten Şentop, "Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütü. Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için, bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum" dedi. Zaev ise Kuzey Makedonya'nın en büyük destekçisi Türkiye'nin, sadece en büyük dostları değil, aynı zamanda en büyük yatırımcıları da olduğu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kuzey Makedonya'yı çok sevdiğini bildiklerini aktaran Zaev, "Artık aynı zamanda NATO müttefikiyiz" dedi. FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Zaev, "İçişleri ve Adalet bakanlıklarımız hazır. Sizden gelecek karar dosyaları sonrası hemen harekete geçeceğiz. Bu örgütün bize de zarar vermesini elbette istemiyoruz" ifadelerini kullandı.