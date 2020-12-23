57 bin yaşındaki kurdun son mönüsü balık çıktı

Kanada'nın Yukon eyaletinde, madencilerin çalıştıkları altın madeninde buldukları 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili, araştırmacıları şaşırttı. Yukon'daki maden ocağında 2016'da bulunan fosile dair bazı bulguları ilk kez paylaşan bilim ekibi, fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğunu ifade etti. Paleontolog Julie Meachen, 57 bin yıl yaşındaki hayvan fosili için "Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam" ifadelerini kullandı. Bilim ekibi, küçük kurdun son yemeğinin beklenilenin aksine bir bizon veya geyik değil balık olduğunu kaydetti.