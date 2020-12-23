Dünya güzelinin feci ölümü! Otobüsün altında kalarak can verdi

EZİLEREK CAN VERDİ, İHMALİ ARAŞTIRILSIN

Cappagli'nin yeğeni Carla Cappagli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Otobüsün altında kaldı. Başka bir sebepten değil. İhmaller yaşandı. Ezildiği için öldüğünü açıklığa kavuşturmak istiyorum" dedi. Adı açıklanmayan ancak 28 yaşında olduğu belirtilirken otobüs şoförü gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.