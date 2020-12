Ege’de Yunan zulmü sürüyor

Yunanistan unsurlarının Ege'de göçmenlere yönelik kötü muamelesini gözler önüne seren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi.

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın insanlık dışı tutumunu paylaştı | Video

Soylu, paylaşımında, Yunanistanlı görevlilerin darbedip Türk kara sularına geri bırakılmak üzere bindirildikleri can salının patlaması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmenden 3'ünün öldüğüne dikkati çekerek, "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. FRONTEX'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" dedi. Soylu, İngilizce ve Türkçe paylaşımlara AB Komisyonu ve FRONTEX'in hesaplarını da ekledi. Bakan Soylu'nun paylaşımında ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklaması da yer aldı. Açıklamada, 19 Aralık'ta İzmir'in Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine 2 Sahil Güvenlik botunun arama kurtarma çalışması başlattığı ve 31 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.







'PARALARIMIZI ALDILAR'

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı görüntülerde ise Türkçe bilen bir göçmen Yunanistan'ın kendilerine yapılan kötü muameleyi "Yunanistan polisi bizi yakaladı. Sonra bizim paralarımızı aldılar, çantalarımızı aldılar, vurdular, sonra kadınların saçlarını çektiler. Bir tane ayrı bot getirip zorla 5 kişiyi bota aldılar. Bota bunlar binerken bot patladı. Sonra 2 kişi sağlam çıktı, 3 kişi öldü. Ölmüş insanları ayrı bir bota, bizi ayrı bir bota koydular. Saat 06.00'da bizi zorla 3 tane motorsuz lastik bota bindirdiler. Tam denizin ortasında bizi bıraktılar. Ben de Türk Sahil Güveliğini aradım, gelip bizi kurtarın diye. Türk Sahil Güvenliği de geldi bizi kurtardı" sözleriyle dile getirdi.







4 SIĞINMACI KARAYA ÇIKARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 4 kişiyi kurtardı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 4 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Limana getirilen sığınmacılar yetkililere teslim edildi.