SON DAKİKA AÇIKLANDI! İşte 2021 yılını 2020 yılından güzel kılacak 3 şey...

Microsoft'un kurucusu olduğu bilinen ve dünyanın en zengin iş insanları arasında yerini alan Bill Gates yaptığı son dakika açıklamasında 2021 yılının güzel bir yıl olması için "etkili aşılar, daha iyi corona virüs testleri ve iklim değişikliği ile mücadele" konularına yönelinmesi gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan dünyaca ünlü iş insanı 2020 yılının tüm insanlığa birçok şey öğrettiğini ifade etti. İşte Bill Gates'in 2020 yılı değerlendirmesi ve son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | BILL GATES'TEN 2021 İÇİN UMUT VEREN AÇIKLAMA!

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı karamsar açıklamalarla dünyanın gündemine gelen Bill Gates bu kez 2020 yılını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Yazısında koronavirüs aşısı gibi çok önemli detaylara değinen ünlü iş insanı "BioNTech Pfizer ortaklığındaki koronavirüs aşısı ve Moderna işe yarıyorsa diğer aşılar da işe yarayacaktır" ifadelerini kullandı…