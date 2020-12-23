SON DAKİKA AÇIKLANDI! İşte 2021 yılını 2020 yılından güzel kılacak 3 şey...

Microsoft'un kurucusu olduğu bilinen ve dünyanın en zengin iş insanları arasında yerini alan Bill Gates yaptığı son dakika açıklamasında 2021 yılının güzel bir yıl olması için "etkili aşılar, daha iyi corona virüs testleri ve iklim değişikliği ile mücadele" konularına yönelinmesi gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan dünyaca ünlü iş insanı 2020 yılının tüm insanlığa birçok şey öğrettiğini ifade etti. İşte Bill Gates'in 2020 yılı değerlendirmesi ve son dakika haberinin detayları…
SON DAKİKA | BILL GATES'TEN 2021 İÇİN UMUT VEREN AÇIKLAMA!
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı karamsar açıklamalarla dünyanın gündemine gelen Bill Gates bu kez 2020 yılını değerlendiren bir yazı kaleme aldı. Yazısında koronavirüs aşısı gibi çok önemli detaylara değinen ünlü iş insanı "BioNTech Pfizer ortaklığındaki koronavirüs aşısı ve Moderna işe yarıyorsa diğer aşılar da işe yarayacaktır" ifadelerini kullandı…
2021'İ 2020'DEN DAHA İYİ HALE GETİRECEK FAKTÖRLER
Geçtiğimiz günlerde corona virüsün önümüzdeki 4 ila 6 ay arasında daha kötü bir hal alacağını açıklayan Bill Gates, 2020 yılını değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı. Gates yazısında, "2020'de karşılaştığımız zorluklar daha parlak bir küresel geleceği destekleyecek yenilikler ve iş birlikleri ortaya çıkardı" ifadelerini kullanırken 2021'i 2020'den daha iyi hale getirecek faktörleri "etkili aşılar, daha iyi corona virüs testleri ve iklim değişikliği ile mücadele" olarak sıraladı.
"İKİ AŞI İŞE YARIYORSA, DİĞERLERİ DE YARAYACAKTIR"
2020 yılını değerlendiren yazısında geliştirilen aşılara değinen Gates, "Hem Pfizer-Biontech hem de Moderna aşılarının güvenli ve semptomatik Covid - 19'u önlemede oldukça etkili olduğu görüldü. Aşılar, corona virüsün belirleyici bileşenlerinden biri olan başak proteinini hedef alarak çalıştıkları için, geliştirilmekte olan ve aynı şeyi yapan aşılar da işe yarayacak" ifadelerini kullandı.
"ŞİRKETLER VE ÜLKELER İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI ÖĞRENDİ"
Microsoft'un kurucusu Gates, "Pandeminin ciddiyeti ve onunla acil mücadele ihtiyacı nedeniyle, doğal olarak rekabet eden şirketler birlikte çalışmaya başladı. Örneğin, dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca'nın aşısının dozlarını üretiyor" ifadelerini kullandı.
"ÜLKELERİN İŞBİRLİĞİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÇÖZEBİLİR"
Bill Gates, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, şirketler ve bilim insanları, yakın bir şekilde çalışmasaydı, bu kadar ilerlemenin mümkün olmayacağını belirtirken "Bu küresel iş birliği, önümüzdeki yıla umutla bakmamızı sağlıyor. Sadece corona virüs ile ilgili değil, diğer büyük sorun olan iklim değişikliği sorunu da birliktelik ile çözülebilir" şeklinde konuştu.
"ŞANSLIYSAK BURUNDAN YAPILAN CORONA VİRÜS TESTİ DEĞİŞİR"
Corona virüs testlerinin de önümüzdeki yıl önemli bir yer edineceğini belirten Gates, "Sonuçların alınmasının çoğu zaman günler sürdüğü ve sonuçların işe yaramaz hale geldiği corona virüs testleri şanslıysak önümüzdeki yıl değişir. İnsanların burunlarının ucundan alınan örneklerle ya da başka bire yenilikle bu test değiştirilip daha doğru sonuçlar veren bir test haline umarım gelir" ifadelerini kullandı.(Kaynak:NTV)