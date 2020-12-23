Son dakika haberi: 102 yılın en ölümcülü: Uzmanlardan kritik uyarı: Yaşam süresi düşecek

KORKUTAN RAPOR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, (Kovid-19) can almaya devam ederken, salgının başından bu yana en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de bilanço ağırlaşıyor. ABD'de (Kovid-19) nedeniyle bu yıl içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 milyonu geçerek ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, Aralık ayı rakamları eklendikten sonra ölü sayısının 2020'de 3 milyon 200 bine çıkacağı hesaplandı. Verilerde çeşitli hastalıklara bağlı olarak, 2018-2019 yılları da kıyaslandı. Raporda, 2019 yılında ise hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 16 bin kişilik artışla 2 milyon 854 bin 838 olarak kaydedildi. Ülkede yılda ortalama 20 bin ila 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.