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Av değil katliam

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Av değil katliam
Portekiz'in Azambuja bölgesinde etrafı duvarlarla çevrili olan bir alanda toplu avlanma etkinliği sert tepkileri beraberinde getirdi. Yapılması planlanan bir güneş enerjisi merkezi için bölgedeki geyiklerin avlanılmasına izin verildi. Öldürülen 500'den fazla hayvanın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından etkinliği İspanya merkezli bir şirketin organize ettiği ortaya çıktı. Kişi başı 7 ile 8 bin euro arasında ödeme yapan 16 avcının 540 geyiği öldürmesine sert tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, "Bu avlanma değil. Adeta yok etme operasyonu" dedi.
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Av değil katliam
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