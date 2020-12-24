Son dakika: Gündemi sarsacak iddia! Çinli şirketler istihbarat için çalışıyor

'KİLİT ROL OYNUYORLAR'

Evanina'nin konuya ilişkin "Çin teknoloji şirketleri Pekin yönetimine, herhangi bir şekilde elde ettikleri veya çalıntı verinin işlenmesinde, Çin istihbarat servisleri için yararlı hale getirilmesinde kilit rol oynuyor. İşlenen bu veriler Çin'e, yabancı hükümetlerde ve dünyanın dört bir yanında özel sektörde çalışan kişileri hedef almak için nokta atışı bilgi derleyerek büyük fırsat tanıyor." ifadesine yer verilen makalede, diğer ABD'li yetkililerin de benzer iddiaları sıralanıyor.

Eski bir üst düzey CIA yetkilisinin "Çin'in istihbarat servisleri ile Çin şirketlerinin daha fazla kucaklaştığını, 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in artan otoriterliği altında Pekin yönetiminin Çin işletmelerini, Çin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarıyla çalışmaya ve veri paylaşmaya zorlayan yeni bir ulusal istihbarat yasası çıkardığını" belirterek, "Bu durum pek çoğumuz için bu günlerde olacakların habercisiydi." dediği belirtildi.

Makalede, "Çin'in istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının, büyük veri analitiği kabiliyetine sahip Alibaba, Tencent, Baidu gibi özel şirketlere, ABD kurumlarından korsanlıkla çalınan muazzam çapta bilgiyi işleme ve analiz etme emri verildiği, işlendikten sonra verinin derhal Çin kurumlarına geri döndüğü" belirtildi.

Yetkililer bu durumun, örneğin ABD'de Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Çin ordusu hakkında topladığı 10 veya 15 petabaytlık veriyi Google, Amazon veya Microsoft gibi şirketlere birkaç gün içinde analiz ettirmesi anlamına geleceğine, bunun imkansız olduğuna işaret edildi.