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SON DAKİKA HABERİ: 'de korkunç ! "Dua etmeye başlayınca sinirlerim bozuldu"

Son dakika haberi: 'nin California eyaletinde yeni tip (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü. İfadesiyle kan donduran zanlı, oda arkadaşının, dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğunu ve oksijen tüpüyle öldürdüğünü söyledi

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 23:02 Son Güncelleme: 25.12.2020 00:05 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: ABD'de korkunç cinayet! Dua etmeye başlayınca sinirlerim bozuldu

ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi.

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

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SON DAKİKA HABERİ: ABD'de korkunç cinayet! "Dua etmeye başlayınca sinirlerim bozuldu"
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