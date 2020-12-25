Şişede ‘vatan havası’

İngilteremerkezli My Baggage isimli şirket, pandemi nedeniyle ülkelerine gidemeyen ve vatan hasreti çeken gurbetçiler için İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan 'orijinal' havanın yer aldığı şişeler satışa sundu. 500 ml'lik şişeler, 33 dolara satılıyor.Vakalar 79 milyon 57 bini geçti.Mutasyona uğrayan yeni virüs daha bulaşıcı, ama daha tehlikeli olduğuna dair kanıt yok.BioNTech aşısının dağıtımı başladı.1 milyondan fazla kişi aşı oldu.Korona mağdurları hükümete dava açtı.İngiltere'deki yeni tür yayılıyor.PFIZER/BioNTech aşısının 4 bin 800 dozdan oluşan ilk partisinin 22 Aralık'ta ulaştığı Sırbistan'da dün öncelikle yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanmasına başlandı. İlk aşıyı Başbakan Ana Brnabic oldu. Brnabic'in ardından Çalışma Bakanı Darija Kisic Tepavcevic de aşı oldu. Furkan HAYKIR / BELGRAD