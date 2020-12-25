Son dakika haber: En acı mektup! "Hayvan haklarına bile razıyız"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa vatandaşlarına gönderilen açık mektupta, "Avrupa'da hayvanları korumak için çıkarılan yasaları inceledik ve onların bizden daha fazla hakları olduğunu öğrendik. Bu yüzden sizden, bize hayvanların sahip olduğu basit hakları vermenizi istiyoruz" denildi.