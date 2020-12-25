Son dakika: İki ülke arasında corona virüsü mutasyonu tartışması: Seninki daha tehlikeli...

Dünyada dört bir köşeden mantar gibi çıkan koronavirüsün mutasyon geçiren yeni varyantları için alarm zilleri çalarken, özellikle Britanya ve Güney Afrika'dan yeni varyantların çok hızlı yayıldığı haberleri geldi. Ancak iki ülke arasında hangi varyantın daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu konusunda tartışma çıktı.