3 bin 189 hapın hesabını veremedi

Fransa'danTürkiye'ye gelirken Sırbistan sınırında aracındaki bir bavulda binlerce ilaç çıkan Trabzonlu Özer Akyazıcı isimli Türk vatandaşı tutuklandı. 52 yaşındaki gurbetçi vatandaş sorgusunda "İlaçları kendim içiyorum" dedi ancak Sırp polisini inandıramadı. Seslerini duyurmak amacıyla SABAH'a ulaşan aile fertleri ise Akyazıcı'nın masum olduğunu söyledi.9 Aralık'ta Sarrebourg şehrinden Of'taki yayla evine gitmek üzere yola çıkan Akyazıcı, Batrovitsi sınır kapısını geçemedi. Gümrük memurlarının yaptığı aramada paketli ve paketsiz şekilde bulunan 3 bin 189 adet kalp, astım ve antidepresan içerikli hap yakalattı. Bir çoğunun özel reçeteyle alınabilen ilaçların uyuşturucu madde özellikleri içerdiği bildirildi.Gözaltında verdiği ifadede uzun süre Türkiye'de kalacağını söyleyerek hapları kendisinin kullandığını belirten Akyazıcı, Sırp polisini ikna edemedi. İfadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akyazıcı cezaevine gönderildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Akyazıcı, serbest kalmaması halinde yasak içerikli ilaç bulundurmaktan dolayı 3 ila 10 yıl arasında yargılanacak.