Önce ekonomi sonra diplomasi

Ankara, önümüzdeki dönemde ekonomi ve uluslararası ilişkilerde önemli mesafeler almaya hazırlanıyor. Bunun için yol haritası çalışması yapılıyor. Yeni dönemde öncelik ekonomi. Ekonomideki gelişmeler için ise ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin normalleştirilmesi üzerinde duruluyor. AB'nin ve özellikle de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son AB zirvesindeki tavrı, Türkiye-AB ilişkilerinden son dönemde özellikle Fransa ve Yunanistan tarafından çıkartılan sorunların aşılması anlamında olumlu bulunuyor.AB zirvesi sırasında kapalı kapılar ardında Merkel'in Türkiye'ye sahip çıkması, İtalya ve İspanya'nın da destek vermesi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Başkent Ankara'da, Fransa'nın tavrının artık AB liderleri tarafından da destek görmediği ve eleştirildiğine ilişkin saptamalar yapılıyor. Zirve sırasında bazı AB liderlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, "AB'nin değil kendi çıkarlarınızı önceliyorsunuz, kendi oyununuzu oynuyorsunuz" diye uyardıkları da konuşuluyor.Bu gelişmeler nedeniyle Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde bazı adımlar atması için çalışmalar yapılıyor. AB ile 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi, Gümrük Birliği'nin revizyonu, Doğu Akdeniz Hidrokarbon Konferansı toplanması önemli başlıklar olarak görülüyor.JoeBiden'ın, ABD Başkanı seçilmesi ile birlikte muhalefet partileri başta olmak üzere bazı çevreler "Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkıntı yaşar" beklentisiyle hesaplar yapsa da olaylar öyle gelişmiyor. Savunma sanayiine yönelik yaptırımları "beklenen ve lanse edilen kadar" sert bulunmadı. Arka kapı diplomasisi ile önümüzdeki günlerde ABD ile S-400 başta olmak üzere sorunların Türkiye'nin elini zayıflatmayacak ara formüller ile aşılabileceği belirtiliyor.Pandemi nedeniyle dünyada kullanılmayan ve yatırıma yönelebilecek çok büyük bir kaynak oluştuğu biliniyor. Aşıların da devreye girmesiyle hayat normale dönerken biriken kaynak yatırım yapılacak ülke aramaya başlayacak. Türkiye bir taraftan reformlar ile alt yapısını güçlendirirken diğer yandan da ABD ve AB ile ilişkilerini geliştirerek yabancı yatırımcı çekmeyi ve pandemi sonrasının yükselen ekonomisi olmayı hedefliyor.