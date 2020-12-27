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'den sonrası için 5.0 milyar euroluk "uyum fonu"

vrupa Komisyonu, 'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından () en çok etkilenecek ülkeler ve sektörlere destek olmak için 5.0 milyar euro büyüklüğünde bir "Brexit Uyum Fonu" oluşturuyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 19:32 Son Güncelleme: 27.12.2020 19:42 ABONE OL
AB'den Brexit sonrası için 5.0 milyar euroluk uyum fonu

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Brexit'in ekonomik sektörler, özellikle balıkçılık faaliyetlerine bağımlı olanlar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiyi hafifletmek ve aynı zamanda sınır ve gümrük kontrollerinin düzgün işleyişini sağlamak için uyum fonuna gereksinim olacağını açıklamıştı.

Komisyon'un bütçe sorumlusu Johannes Hahn, "Bu fonu, Brexit'ten en olumsuz etkilenen AB üyesi ülkelere hızlı ve doğrudan yardım sağlamak için tasarladık. Bu aşamada, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun önerimizi gecikmeden somut mali desteğe dönüştüreceğine güveniyorum" dedi.

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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Cuma günü Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit sonrası dönem için ticaret anlaşmasına ilişkin, "Anlaşma tamam" dedi.

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AB'den Brexit sonrası için 5.0 milyar euroluk "uyum fonu"
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