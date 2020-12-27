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Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Bakan Akar, Libya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'ya gitti. Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüştü. Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur içinde yaşamayı sürdürecek" dedi. Başağa da "Sizler bizim kardeşimizsiniz" ifadesini kullandı.
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Bakan Akar, Libya’da
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