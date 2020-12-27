Corona virüs mutasyonu ile boğuşan İngiltere'de alarm zilleri: Korkutan görüntüler...

Hızı saatte 135 km'yi bulan Bella fırtınası, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'nın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Bella fırtınası nedeniyle bir çok bölgede sel ve deniz taşkınları meydana geldi. Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilerken, Raithlin Adası'nda deniz taşkınlarına yol açtı.